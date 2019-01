Er erzählt mit Fotos Geschichten

Plankstadt.Der Plankstadter Fotograf Detlev Sauter stellt ab Samstag, 9. Februar, seine Werke im Rathaus aus. Die Vernissage findet an diesem Tag um 17 Uhr statt. In Plankstadt und Umgebung gibt es spannende Fotomotive. Viele davon hat der Plankstadter Detlev Sauter mit seiner Kamera festgehalten. Rund 20 seiner Arbeiten wird er in einer Dauerausstellung bis zum Freitag, 29. März, im Rathaus präsentieren, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Fotografieren hat mir schon immer Freude bereitet“, sagt Sauter. Schon zu Schulzeiten hat er oft mit einem Schulfreund in der Dunkelkammer gearbeitet. Doch während seiner Berufstätigkeit als Elektroingenieur blieb Sauter, abgesehen von Urlaubsimpressionen, wenig Zeit für dieses Hobby. Intensiv mit der Fotografie hat er sich daher erst seit 2007 beschäftigt.

„Ich finde es schön, dass man sich auf ein Foto einlassen kann und viele Dinge, die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, später in den Bildern entdeckt“, sagt Sauter, der 1953 geboren wurde und in Mannheim aufgewachsen ist. 1980 zog er dann mit seiner Frau Ulrike und seinen beiden Töchtern Mirjam und Joana nach Plankstadt.

Zufällige Begegnung

Die Bilder der Ausstellung sind in den vergangenen Jahren entstanden und zeigen dabei unter anderem einen alten Tabaktrockenschuppen sowie viele Impressionen aus Plankstadt und der näheren Umgebung. Die Idee, im Plankstadter Rathaus auszustellen, kam bei einer zufälligen Begegnung mit Bürgermeister Nils Drescher bei einer Ausstellung in Schwetzingen, bei der Sauter einige seiner Arbeiten zeigte.

Sauter freut sich, nun seine Bilder auch in seiner Heimatgemeinde präsentieren zu können. Er hofft, dass die Betrachter die Geschichten hinter den Fotografien entdecken können, denn „ein Bild erzählt eine Geschichte – jedem Betrachter eine andere“, davon ist Detlev Sauter überzeugt. zg

