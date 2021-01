Er hat zwei Wünsche

Plankstadt.Dieter Lehmann, einer der profiliertesten Sozialdemokraten im SPD-Ortsverein, begeht an diesem Samstag seinen 90. Geburtstag. Der Jurist machte berufliche Karriere als Personalchef eines Mannheimer Unternehmens in einem internationalen Konzern und blieb dabei der Arbeitnehmerschaft stets verbunden. In die SPD trat er zusammen mit seiner Frau Brigitte, die vor zwei Jahren verstarb, am 1. Oktober 1971 ein.

Im Vorstand der SPD Plankstadt war er ab 1994 über 25 Jahre Pressesprecher und ab 1998 über 20 Jahre Schriftführer. Seine ausgefeilten Presseberichte waren überaus lesenswert und wurden nicht zuletzt auch vom politischen Gegner beachtet. Als im Jahr 1998 das 100-jährige Bestehen des SPD-Ortsvereins anstand, war er selbstverständlich Mitglied des SPD-Chronik-Teams und damit auch in der Redaktion für die Herausgabe der für die Ortsgeschichte bedeutsamen Festschrift „100 Jahre SPD Plankstadt“.

Impfen lassen und Born wählen

Seinen Ehrentag in seinem Eigenheim in der Lessingstraße kann er aufgrund der Pandemie nicht ausgiebig feiern. Er bedauert daher besonders, dass er zwei seiner Geburtstagswünsche potenziellen Gratulanten nicht persönlich aussprechen kann: Dass sie sich wie er impfen lassen, wenn sie an der Reihe sind – und dass sie am 14. März Daniel Born wählen. sr

