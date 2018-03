Anzeige

Plankstadt.„Ich könnte mehr als ein Buch füllen mit meinen Erlebnissen mit, in und um die Grillhütte“, sagt Norbert Vörg. Wir treffen uns an einem bitterkalten Vormittag, drei Tage vorm heutigen Saisonstart am Grillareal. Dort, wo seit elf Jahren Vörg für die Ordnung zuständig ist. Der „Bürgermeister der Grillhütte“ ist sein im Ortsbereich gern benutzter Titel, über den der bescheidene Mann lächelt. Er ist mit Herzblut bei seiner Arbeit, die er in der Saison von Ende März bis Ende November jeden Jahres ausführt.

Kurz vorm Start in die Saison ist ihm anzumerken, dass es im Kopf „rattert“: Habe ich alles saubergemacht, was ist noch vorzubereiten? Und einige Fragen mehr stehen ihm quasi ins Gesicht geschrieben. Die Toilettenanlage ist schon pikobello sauber, „da habe ich meine speziellen Putzmittel“, verrät er, dass er bei den Übergaben nach der Nutzung dorthin ganz genau schaut. „Wenn es beim Reingehen in die Grillhütte schon an den Schuhsohlen knarzt, also klebriges Zeug auf den Fliesen ist, kann mir keiner erzählen, er hätte ordentlich gewischt.“ Das hat Vörg schon im Blick, sagt er.

Er geht ran und säubert die Fenster der Grillhütte, „dass die Sonne richtig gut reinscheinen kann“, man merkt ihm an, dass ihm die Grillhüte am Herzen liegt. Er steht vor der Hütte und schaut sich zufrieden um, stolz sagt er: „Hier ist es einfach schön, ganz toll zum Feiern und auch für Kinder, die hier richtig toben können.“ Im hinteren Bereich des Geländes ist jetzt ein Zaun aufgestellt, das macht die Fläche noch sicherer für ungestörtes Toben und Spaßhaben.