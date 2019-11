Er weiß, was wirklich zählt im Leben

Plankstadt.Ungewohnte Töne erklangen am Samstag in der Hauskapelle des Caritas-Altenzentrums Sancta Maria, denn der Liedermacher Christof Kluge saß, nur mit seiner Gitarre bewaffnet, leger auf einem Barhocker neben dem Altar und sang von Sehnsüchten, Sorgen, Hoffnungen, den kleinen und großen Dingen des Lebens und dem, was wirklich zählt.

Kaum ein Platz war in der kleinen Kapelle frei geblieben,

...