Erfolgreicher Auftritt in Deidesheim

Plankstadt.Mit einer kleinen, gut gelaunten Mannschaft hat sich der Musikverein zusammen mit seinen Fans mit dem Zug zum Deidesheimer Weihnachtmarkt aufgemacht, um die Besucher dort mit weihnachtlichen Klängen zu erfreuen und die Kameradschaft untereinander zu pflegen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

In Deidesheim angekommen, haben die Musiker vor dem Geißbockbrunnen Aufstellung genommen und angefangen zu singen. Den Auftakt machte „Alle Jahre wieder“. Sehr erfreulich war der gute Zuspruch des Publikums. Ganz besonders möchten sich die Sänger bei den Plankstadter Hausfrauen bedanken, die in großer Anzahl ebenfalls vor Ort Beifall klatschten. Nach dem Auftritt haben sich die Musiker in gemütlicher Runde von der Qualität des Winzerglühweins und anderen Pfälzer Spezialitäten überzeugt.

Derart gestärkt und mit vielen schönen Eindrücken von diesem traditionellen Musikerausflug ging es spät abends dann per Bahn wieder Richtung Heimat. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019