Ergebnisse stehen erst am Dienstag fest

Plankstadt.Zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit wurde die Auszählung der Gemeinderatsstimmen in Plankstadt – und ein Ergebnis stand gestern Nacht immer noch nicht fest. Andere Gemeinden hatten ihr Ergebnis schon lange präsentiert, da hieß es in Plankstadt noch warten. Dass es so spät werden würde, ahnte am Nachmittag allerdings noch keiner.

Aber um zehn vor zehn teilte Bürgermeister Nils

...