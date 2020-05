Erhalt der Selbstständigkeit ist sein Erfolg

Plankstadt.Dieser Tage wäre Karl-Peter Wettstein 80 Jahre alt geworden. Leider verstarb er am 16. März 2013 im Alter von 72 Jahren. Er war einer der bedeutendsten Persönlichkeiten Plankstadts in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung, in der sie an den Politiker erinnern möchte.

Karl-Peter Wettstein besuchte die Volksschule in Oftersheim, dann das Hebelgymnasium in Schwetzingen, wo er 1959 sein Abitur ablegte. Seit 1956 lebte er in Plankstadt. Er studierte Wirtschaftswissenschaften, Politik, Geschichte, Germanistik und Sport an den Universitäten in Heidelberg und Bonn. 1966 legte er das erste und 1972 das zweite Staatsexamen ab. Von 1968 bis 1972 war er Lehrer am Gymnasium in Philippsburg und danach Oberstudienrat am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim.

1960 war er einer der Mitbegründer des Sozialdemokratischen Hochschulbundes, dessen Bundesvorsitzender er in den Jahren 1963/64 war. In den Jahren 1968/69 war er Mitglied des Landesvorstands der Jungsozialisten (Jusos). Zuvor hatte er im Jahr 1966 in Plankstadt eine Juso-AG initiiert. Mit dabei waren unter anderen Ulrich Mende und Helmut Schneider.

Bildungspolitischer Sprecher

1972 wurde Karl-Peter Wettstein als erst 32-Jähriger auf Anhieb in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Erhard Eppler, seinerzeit die Galionsfigur der Südwest-SPD, hatte ihn als einen der fähigsten jüngeren Politiker in seiner Partei eingeschätzt, schreibt die SPD.

Zunächst war Wettstein bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, von 1976 bis 1984 gehörte er dem Präsidium des Landtags an und von 1994 bis 1996 war er stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. 28 Jahre gehörte Karl-Peter Wettstein ununterbrochen dem Landtag an. Einer seiner größten Erfolge war der Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde Plankstadt.

Ein weiterer große Erfolg war, dass die B 535 untertunnelt wurde. In allen wichtigen Fragen befand er sich im Einklang mit dem Plankstadter SPD-Ortsverein. Auch im örtlichen Vereinsleben war Karl-Peter Wettstein eingebunden. Beim Sportverein TSG 1890 Plankstadt war er einige Jahre zweiter Vorsitzender.

1984 wurde ihm die Karl-Seitz-Plakette, die höchste Auszeichnung der TSG 1890, verliehen. Im Festbuch des Arbeitersängerbundes aus dem Jahr 1984 stellte er in seinem Grußwort heraus, dass der Gesangverein „in der Arbeiterschaft verwurzelt“ sei. Er erinnerte außerdem daran, dass im Nationalsozialismus die Arbeitergesangvereine zerschlagen wurden und sie sich heute überparteilich und unpolitisch sehen. sr

