Erkrankungen mit Jod vorbeugen

Bruckner: Die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen sind Vergrößerungen und Knotenbildungen – früher auch „Kropf“ genannt) –, Funktionsstörungen in Form von Über- und Unterfunktion) und entzündliche Erkrankungen – häufig Autoimmunerkrankungen. Schilddrüsenerkrankungen kommen in allen Altersgruppen vor, wobei sich knotige Veränderungen mit zunehmendem Lebensalter häufiger finden.

Gibt es Möglichkeiten zur Vorbeugung?

Bruckner: Jodmangel ist eine der Hauptursachen, die zu einem Wachstumsreiz der Schilddrüse, zur Vergrößerung und Knotenbildung führt. Daher ist eine optimale Jodversorgung ein wichtiger Bestandteil in der Vorbeugung von Schilddrüsenerkrankungen. In den meisten natürlichen Lebensmitteln ist der Jodgehalt sehr gering. Es sollte auf eine „jodgesunde“ Ernährung geachtet werden, in Form von Seefisch, Milchprodukten und Backwaren die mit Jodsalz hergestellt werden. In bestimmten Lebensphasen ist der Jodbedarf erhöht, insbesondere in Schwangerschaft und Stillzeit – hier können Jodtabletten helfen, auch Personen mit veganer Ernährungsweise. vas

