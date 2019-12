Erlös für Umbau der Volieren

Plankstadt.Advent im Vogelpark – was früher Tradition war, ist am Freitag beim lebendigen Adventskalender wieder angeklungen. Viele Leute waren gekommen, um im Vogelpark gemütlich eine Waffel oder Wurst zu essen und einen Glühwein zu trinken. Dazu gab es eine Geschichte vom Nikolaus, der zwei Eisbärenbabys rettet und den Menschen die Botschaft mit auf den Weg geben möchte, sich um die Umwelt zu kümmern. „Immer mehr Lebensraum für Tiere – auch für Vögel – geht verloren“, erklärte Sven Berlinghof, Vorsitzender des Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzvereins.

Die Teilnahme am lebendigen Adventskalender sei ein Grundstein für eventuelle weitere Veranstaltungen im Vogelpark, meinte er. Der Zulauf gab ihm sicherlich Motivation, weitere Events in Angriff zu nehmen. Der Erlös des Verkaufs von Essen und Trinken möchte der Verein zum Umbau einiger Volieren nutzen. „Immerhin ist der Vogelpark mehr als 50 Jahre alt. Mittlerweile gibt es Vorschriften für größere Volieren“, so Berlinghof. So wird beispielsweise das ehemalige Wasservogelgehege für die Gelbbrustaras umgebaut. Von der Gemeinde gab es einen Bauwagen, der zum Winterquartier für die gefiederten Wesen umfunktioniert werden soll. Die Gäste genossen den winterlichen Abend im Park. Für Stimmung sorgten zahlreiche Lichter. Am Samstag findet der lebendige Adventskalender bei den Familien Schmitz und Klein, Bismarckstraße 37, statt. Beginn ist um 18 Uhr. grö

