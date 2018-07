Anzeige

Plankstadt.In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 3.50 Uhr, sind Unbekannte in die Bäckerei-Filiale im Netto in der Oftersheimer Landstraße eingebrochen. Die Täter hatten sich durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zur Bäckerei verschafft und im Inneren einen Tresor aufgebrochen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Diebe entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauerten an, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung.

In der Vergangenheit war es bereits schon zu einem Einbruch in die Bäckerei-Filiale gekommen. Ob für die Einbrüche der oder dieselben Täter in Frage kommen, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.