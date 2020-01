Erstmals gibt es auch zwei Filme für Jugendliche

Plankstadt.Wenn der Duft von Popcorn durch das Gemeindezentrum weht und die Vorfreude spürbar ist, dann ist wieder Kinozeit. Das Kinder- und Seniorenkino geht in diesem Jahr nach der Winterpause in die nächste Runde.

Die Veranstaltungen haben sich ein gewisses Renommee erarbeitet und sind bei den „Plänkschtern“ durchaus beliebt. Daher geht es mit den Vorführungen natürlich weiter. Da sind sich Martina Mehrer, die das Seniorenkino gemeinsam mit der Senioreninitiative organisiert, und Claudia Verclas, die vonseiten der Gemeindebücherei für das Kinderkino zuständig ist, einig.

Geselliger Treffpunkt

Zum Kinderkino kommen stets rund 40 bis 60 Kinder, beim Seniorenkino können zwischen 50 und 70 Gäste begrüßt werden. Für die Senioren hat sich der Kinonachmittag sogar schon als geselliger Treffpunkt etabliert. „Einige holen sich sogar gegenseitig ab. Der Bürgerbus bringt uns die Leute und auch vom Caritas-Altenzentrum sind immer wieder Besucher da“, freut sich Martina Mehrer über den guten Zuspruch zur Veranstaltung.

Der nächste Termin für das Filmvergnügen ist Mittwoch, 19. Februar. Der Film für die Senioren beginnt um 15 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Dabei steht ein Streifen mit Heinz Rühmann auf dem Programm. Die Komödie stammt aus dem Jahr 1941 und dreht sich um ein Preisausschreiben, einen Angsthasen und Flugzeuge. Einige Lacher sind da sicherlich garantiert.

Der Film für die Kinder beginnt am selben Tag um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Auf dem Programm steht ein Streifen über vier Jugendliche, die ganz schön clever sind und Kriminalfälle lösen. Das Kinderkino ist ab acht Jahren angesetzt, da der Film bis 19.45 Uhr läuft. Jüngere Kinder können aber in Begleitung eines Erwachsenen kommen – die Filme haben meist keine Altersbegrenzung oder FSK 6. Zur Inspiration schaut Claudia Verclas, welche Filme gerade auf DVD herauskommen. So ist der gezeigte Streifen meist recht aktuell – auch wenn es mit dem richtigen Kinoprogramm natürlich nicht zu vergleichen ist.

Neu ist das Kino für Teens, das Jugendliche ab zwölf Jahren ansprechen soll. Die Filme haben nämlich eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren. Es findet am Mittwoch, 18. März, sowie Mittwoch, 17. Juni, statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Kinderkino sowie zum Kino für Teens ist frei. Um dennoch einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Kinder beziehungsweise Jugendliche anwesend sind, gibt die Bücherei kostenlose Kinokarten aus.

Frisches Popcorn inbegriffen

Die Senioren brauchen für ihre Veranstaltung mit freiem Eintritt keine Karten, sie können einfach so kommen. Die Termine stehen bis Juli fest. Kinder- und Seniorenkino finden am Mittwoch, 19. Februar, 29. April, 27. Mai und 15. Juli statt. Der Film für die Senioren beginnt jeweils um 15 Uhr, für die Kinder um 18 Uhr, Einlass ist jeweils eine halbe Stunde früher. In allen Fällen gibt es stilecht frisches Popcorn zum Filmgenuss und Getränke können erworben werden. grö

