Es braucht viel Zeit

Hallo Kinder! Seit Jahrhunderten essen die Menschen Käse. Doch wie wird er gemacht? Der Hauptbestandteil ist Milch. Für ein Kilogramm Frischkäse benötigt man etwa vier Liter davon – bei Hartkäse sind es 13 Liter. Wenn Milch sauer wird, trennen sich die festen Teile wie Eiweiß oder Fett von der flüssigen Molke. Das Gemisch wird mit Milchsäurebakterien versetzt – also „Dicklegen“. Je nach Sorte kann es mehrere Stunden dauern. Anschließend wird das Material fester und mit einer „Käseharfe“ in kleine Stücke zerteilt: „Käsebruch“. Je feiner man es schneidet, desto härter wird der Käse. Beim nächsten Schritt wird abgetropft, gepresst und gewendet, um den Käse in Form bringen zu können. Alle Sorten –außer Frischkäse– werden in Salzwasser eingelegt. Das hilft gegen unerwünschte Bakterien und bei der Bildung der Rinde. Letztendlich darf der Käse ruhen, wird regelmäßig gewendet und je nach Sorte gebürstet, gewaschen oder mit Edelschimmel bearbeitet. Somit kann er gleichmäßig reifen. Dieser Reifeprozess kann Wochen oder Monate dauern.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019