Es fallen keine Mahngebühren an

Plankstadt.Die Bücherei ist wegen der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Das Team bittet die Leserinnen und Leser, entliehene Bücher und Medien so lange zu Hause aufzubewahren, bis die Bücherei wieder öffnet. Es fallen in dieser Zeit keine Mahngebühren an.

Das Büchereiteam ist nach wie vor telefonisch erreichbar, und zwar von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr unter 06202/20 06 58 sowie per E-Mail an buecherei@plankstadt.de. Online können Medien weiterhin wie gewohnt verlängert und das Konto eingesehen werden. Verlängerungen des Leseausweises können telefonisch oder per E-Mail erledigt werden, um weiterhin die digitalen Angebote wie die Onleihe zu nutzen.

Datenbanken wie Brockhaus und Munzinger sind ebenfalls weiter nutzbar. Zusätzlich bietet die Bücherei ein kostenloses Digitalangebot für Schülerinnen und Schüler an – Brockhaus hat hierzu Online-Lernhilfen zur Verfügung gestellt, teilt die Bücherei mit. zg

