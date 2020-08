Es geht um drei Männer an der Zapfsäule

Plankstadt.Die Senioreninitiative hat bereit im Juli nach der Zwangspause wieder erfolgreich das regelmäßige Kinovergnügen gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung – und es geht weiter. Es war eine große Freude, die 14 angemeldeten Seniorinnen vollzählig im kühlen Untergeschoss des Gemeindezentrums zu empfangen. Die Damen freuten sich sichtlich über das Wiedersehen und die kleine Ablenkung am Nachmittag.

„Die Corona-Pandemie nimmt den Seniorinnen und Senioren nach wie vor viel Lebensfreude, da die vielen Angebote und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und der Senioreninitiative und anderen ehrenamtlichen Initiativen, die sich über einige Jahre etabliert hatten, von heute auf morgen eingestellt werden mussten. So war es ein echtes Highlight, dass wir, zwar eingeschränkt durch ein besonderes Hygienekonzept, mit maximal 20 Personen und mit ausreichend Sicherheitsabstand einen lustigen Film anschauen konnten“, schreibt Martina Mehrer, die im Rathaus für Senioren zuständig ist.

Mit technischer und tatkräftiger Unterstützung durch Hausmeister Jürgen Kellerer sorgten die Seniorenbeauftragten der Gemeinde für knapp 100 Minuten Filmspaß, allerdings Corona-bedingt ohne Popcorn und Getränke.

Titel ist geheim

Am Mittwoch, 26. August, soll nun der nächste Kinotreff stattfinden, zu dem sich wieder maximal 20 Personen telefonisch oder via E-Mail im Vorfeld anmelden müssen.

Der Filmtitel ist immer etwas geheim im Vorfeld, nur so viel sei verraten, es geht wieder um drei Personen, aber nicht um die drei Männer im Schnee, sondern um drei an einer Zapfsäule – Willy Fritsch und Heinz Rühmann spielen eine Rolle, um nur einen kleinen Vorgeschmack zu geben.

Anneliese Strottner aus dem Rathaus freut sich über eine Reservierung unter Telefon 06202/20 06 18 oder per E-Mail an anneliese.strottner@plankstadt.de. Wer von der Senioreninitiative helfen kann, meldet sich auch vorher im Rathaus an. Die Verantwortlichen geleiten die Besucher mit Maskenpflicht zu dem entsprechenden Sitzplatz, Einlass ist ab 14.15 Uhr, Filmstart um 15 Uhr. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020