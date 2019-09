Es gibt freie Plätze in der Demenzreihe

Plankstadt.Die Senioreninitiative Plankstadt (SIP) startet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Herbst die dritte Auflage ihrer kostenlosen siebenteiligen Seminarreihe für Angehörige von Demenzkranken. Hier werden Sorgen gehört, persönliche Fragen kompetent beantwortet und wertvolle Tipps und Erfahrungen weitergegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei achten die Organisatoren besonders auf den geschützten Rahmen, damit die privaten Dinge äußerst vertrauensvoll in der kleinen Gruppe behandelt werden. Der Veranstaltungsort ist im Untergeschoss des Caritas-Altenzentrums, jeweils ab 18.30 Uhr. Die Termine sind am 1., 8., 15. und 22. Oktober sowie am 5., 12. und 19. November. Referenten sind Angelika Elsner, Dieter Karau, Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler und Gabriele Piuma vom Pflegestützpunkt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. Eine vorherige Anmeldung im Rathaus bei Martina Mehrer ist gewünscht unter Telefon 06202/20 06 31 oder per E-Mail an martina.mehrer@plankstadt.de. zg

