PLANKSTADT.„Ich mache viel Sport und esse, was meine Frau kocht“, sagt Norbert Eberwein lächelnd. Wir haben den einzigen Bademeister, den es in Plankstadt je gab, getroffen und über 38 Jahre Dienst im Schwimmbad, das inzwischen 50 Jahre besteht, gesprochen. Die Stelle war für ein „Bademeister-Ehepaar für die Schwimmhalle“ ausgeschrieben, am 1. Januar 1968 begann Eberwein mit seiner Arbeit, zu der neben der Aufsicht, der Schwimmunterricht und die Wartung der Maschinenanlage gehörte. Im Jahr 2005 ging es in die wohlverdiente Rente.

Es wundert nicht, dass die Sprache immer wieder auf Gattin Gudrun kommt, die den Job mit erfüllte. „Den Kassendienst, das Saubermachen, Ordnung halten“, zählt sie ihre Tätigkeiten auf, spricht vom Schulbetrieb im Bad und von den Samstagsöffnungszeiten bis in den Abend. Attraktiv war das Angebot, das beiden ein Einkommen sicherte und zudem eine Wohnung, direkt bei der Schwimmhalle, bescherte.

Der heute 76-Jährige war zu seinem Jobantritt 26 Jahre jung, bereits verheiratet und junger Vater einer Tochter. „Ich bin 1942 in Heidelberg geboren“, erzählt Eberwein, dass er in Plankstadt aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Was macht man als junger Mann? Welche berufliche Richtung soll es werden? Ein Jahr Berufsschule, Fachrichtung „Metall“ ist es bei Eberwein geworden, um dann im Mai 1957 die Ausbildung zum Werkzeugmacher zu absolvieren. Drei Jahre dauerte die Lehre, die er mit der Facharbeiterprüfung beendet hat.