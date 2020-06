Es gibt wieder einen „echten Plänkschter“

Plankstadt.Nevò Luke Samuel Remy entschließt sich, im Arm seines Vaters Dominik einzuschlafen. Dass gerade Bürgermeister Nils Drescher und Patrick Wiedemann vom Standesamt zu Besuch sind, interessiert ihn wenig.

Dabei ist der junge Mann, er ist gerade vier Wochen auf dieser Welt, eine kleine Sensation, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde: Er ist der erste „Original-Plänkschter“ seit vielen Jahren, denn er wurde in seinem zukünftigen Zuhause in der Gemeinde geboren.

„Sechs Jahre schon gab es keine Geburt mehr in Plankstadt“, erläutert Patrick Wiedemann und Nils Drescher freut sich: „Das ist ein schönes Zeichen, gerade in dieser schwierigen Zeit.“ Grund genug, den neuen Erdenbürger mit einer Urkunde und kleinen Geschenkideen zu begrüßen. Handtuch, Latz und Halstuch weisen Nevò fortan als kleinen Plänkschter aus, denn die Mitbringsel, in Blassblau gehalten, sind bestickt.

Zum Reden war der Jung-Plänkschter nicht aufgelegt. Mama, Papa und Geschwister übernahmen das aber gerne für ihn: „Wir haben uns für eine Hausgeburt entschieden, weil nicht klar war, ob mein Mann mit in den Kreißsaal gedurft hätte“, schildert Judith Remy.

Erfahrungen bereits gemacht

Die Erfahrung einer Hausgeburt hatte die Dreifachmutter bereits gemacht, zudem erlebt, wie es ist, ein Kind in einer Klinik zur Welt zu bringen. Mit Ann-Kathrin Ullemeyer aus Hockenheim fand sich eine kompetente Begleiterin für das Vorhaben: „Es war eine sehr schöne Atmosphäre, der Kamin war an, verströmte eine angenehme Wärme“, erinnert sie sich an den 15. April.

Und weil Nevò selig schlummert, gibt Bruder Juri (10) gerne Antworten auf die Fragen von Nils Drescher. Der will wissen, wie es so ist für den Humboldtschüler mit dem kommenden Wechsel in die fünfte Klasse: „Vor ein paar Tagen kam Post aus Eppelheim, ich gehe ans Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“, teilt er mit, dass er sich auf die neuen Herausforderungen freut.

Seit drei Jahren lebt die kleine Familie im Ort, hat sich im eigenen Haus mit Garten bestens eingelebt. „Ich habe die Ausbildung zur Tagesmutter absolviert“, erklärt Judith Remy, dass sie etwa ab August in einer der Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen im Ort hospitieren und danach eine Tagesbetreuung anbieten möchte. Die Remys sind eine Familie, die offensichtlich in Plankstadt angekommen ist und sich wohlfühlt, wie Nevò, der friedlich weiterschlummert, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020