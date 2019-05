Europadiskussion mit Manfred Kern

Plankstadt.Nicht nur Gemeinderatswahlen stehen am Sonntag, 26. Mai, an, es gibt auch eine sehr wichtige Wahl zum Europaparlament, schreibt die Grüne Liste (GLP) in einer Pressemitteilung. Die GLP will beide Aspekte direkt und klar an potenzielle Wähler, Freunde und Interessenten vermitteln.

Am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr treffen sich die Mitglieder der GLP mit allen Interessierten, um die Wahl zum Europaparlament zu diskutieren. An diesem Tag ist der Landtagsabgeordnete Manfred Kern als Gast beim wöchentlichen Treff im „Eviva“ (TSG-Eintracht-Vereinslokal). Die Teilnehmer werden europapolitische Themen und die, so oder ähnlich, häufig gestellten Fragen „Was bringt uns Europa?“ und „Warum wählen gehen?“ besprechen und diskutieren. Bei der GLP werden neben Manfred Kern auch viele Gemeinderatskandidaten anwesend sein und sich mit den Teilnehmern austauschen. Alle sind dazu eingeladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.05.2019