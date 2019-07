Fähre bringt Kurpfälzer auf die Insel Borkum

Plankstadt.Die Fahrt des VdK-Ortsverbands führte nach Aurich, der heimlichen Hauptstadt Ostfrieslands. Der Auftakt der Reise verlief anders als geplant: Auf dem Programm stand eine Besichtigung des VW-Werks in Emden. Doch der Autobauer hatte einige Tage zuvor den Termin aus Sicherheits- und Geheimhaltungsgründen abgesagt. In dem Werk sollen in Zukunft Elektrofahrzeuge gebaut werden.

Mit einer ortskundigen Stadtführerin erkundete die Gruppe stattdessen die Hochseehafen-Anlagen mit Fährbetrieb und Pkw-Verladung. Tausende Autos warten dort auf ihre Verschiffung nach Übersee.

Romantik am Wasser

Entlang der ostfriesischen Küste liegen Fischerdörfer und Häfen wie Greetsiel, Neuharlingersiel und Carolinensiel mit idyllischer Hafenromantik und jeder Menge frischen Fisches wie Hering und Matjes oder auch Krabben, angerichtet auf Brötchen – ein großer Genuss für die VdK-Reisenden.

Kahnfahrten auf Kanälen und Grachten im ehemaligen Torfabbaugebiet standen ebenso auf dem Programm wie ein Abstecher zu den Städten Aurich und Emden. Einer der Höhepunkte war der Besuch auf Borkum. Mit der Fähre ging’s von Emden aus auf die Insel. Das bedeutete zwei Stunden frische Seeluft, Meer und Wellen. Auf der Insel stieg die Gruppe in drei Pferdekutschen, querfeldein mit zwei Pferdestärken – Natur pur im Welterbe Wattenmeer, in dem unter anderem Herzmuschel, Strandkrabbe, Wattschnecke, Nordseegarnele und Wattwurm heimisch sind.

Schließlich besuchte die VdK-Familie noch ihre Freunde beim Mühlenverein in Leezdorf. Dort stand die Besichtigung der Mühlenanlage auf dem Programm, nachmittags wartete ein Fisch- und Grillfest auf die Besucher. Ein Shantychor gestaltete den musikalischen Teil. Die Kurpfälzer bedankten sich beim Chor und den Gastgebern mit dem „Badnerlied“. Zum Abschied gab es noch frische Waffeln mit geschlagener Sahne und Sauerkirschen zum Tee. Und dann ging es für sie auch schon zurück von der Küste mit dem frischen Wind Richtung Heimat in den „Glutofen Kurpfalz“.

Ein gemeinsames Abendessen in Weinheim in der „Woinemer Hausbrauerei“ beendete den Trip nach Ostfriesland. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019