Fahrbetrieb als Ruftaxi

Plankstadt.Die Situation rund um das Coronavirus hat mittlerweile Auswirkungen auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Auch der Bürgerbusverein zieht weitere Konsequenzen. Der Bus fährt derzeit nur noch als „Ruf-Bus“ und wird in die von Bürgermeister Nils Drescher initiierte Aktion „Plankstadt hilft“ eingebunden.

Das bedeutet, dass Anfragen an den Bus zentral an die Telefonnummer 0172/2 76 57 53 zu richten sind. Dort werden die Anfragen zur Busnutzung koordiniert und an das Fahrerteam weitergeleitet. Nach wie vor gilt auch die Bitte an die Fahrgäste, die im Bus vorhandenen Desinfektionsmittel zu nutzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020