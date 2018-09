Farbenfroher Auftritt der neuen Lounge

Plankstadt.Der Geruch von Farbe liegt in der Luft. Je näher Besucher dem Skaterpark im Gewerbering kommen, desto intensiver nehmen sie diesen wahr. Junge Menschen in weißen Schutzanzügen knien und stehen vor einem weißen Container. Mit Farbdosen in der Hand besprühen sie die Wände mit bunten Farben. „Plänksta Lounge“ ist oben in gelben, blauen, schwarzen und roten Buchstaben zu lesen und steht für den

...