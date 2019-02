Fasnacht wird kleiner – aber persönlicher

Plankstadt.Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu, und Plankstadt ist in der Region zumindest in Bezug auf seinen närrischen Lindwurm traditionell als Erstes an der Reihe: Bereits am Sonntag, 24. Februar, startet der Backenbläserumzug um 14.11 Uhr im Bereich Paul-Bönner- und Schönauer Straße. Kurz vor Anmeldeschluss am morgigen Sonntag haben sich 29 Gruppen beim Plankstadter Carneval Club

...