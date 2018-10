Fast 500 Euro kostet hier der Quadratmeter

Plankstadt.Die Wohnungsnot in der Region – auch in Plankstadt – ist spürbar. „Ich habe einmal nachgeschaut: Momentan werden in der Gemeinde ganze zwei Wohnungen angeboten. Ansonsten ist da nichts“, berichtete Bürgermeister Nils Drescher bei der Gemeinderatssitzung. Umso besser, dass die Gemeinde mit dem Neubaugebiet Antoniusquartier vorankommt und die Erschließungsarbeiten Ende nächsten Jahres

...