Fast 9900 Kilometer

Plankstadt.Der Rhein-Neckar-Kreis ist stolz auf seine 6070 Stadtradlerinnen und Stadtradler, die auch in diesem Jahr wieder ordentlich in die Pedale getreten haben. Im Aktionszeitraum vom von 21 Tagen waren in Plankstadt 54 Radler unterwegs.„Ein sehr gutes Ergebnis“, lobt Bernhard Müller, der in der Verwaltung unter anderem für den Umweltschutz zuständig ist.

Acht Teams waren in Plankstadt unterwegs, um Kilometer zu sammeln, stattliche 9893 (2019: 8486) davon sind zusammengekommen, so eine Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. „Das sind 1454 (1205) Kilogramm CO2-Ersparnis“, rechnet Müller das Plus für Mensch und Umwelt aus.

Müller ist zufrieden

Spitzenreiter der Kommune war das „Offene Team“ mit 2048 Kilometern (301,1 Kilo CO2). Dicht auf lag der MGV Sängerbund-Liedertafel mit 2007 Kilometern (295 Kilo) und die „Plankstadter Liste“ mit 1291 Kilometern (189,8). Das „Grüne Liste Radteam“ schaffte 1279 Kilometer (188), die Gruppe „Bicycle Race“ erradelte 1198 Kilometer (176,1), das „Team für Radler ohne Team“ erreichte 1044 Kilometer und sparte damit 153,4 Kilogramm CO2 ein. Dicht gefolgt von der Gruppe „Plänkschter Zwerge“ mit 823 Kilometern und einer CO2-Einsparung von 121 Kilogramm und dem Team „Engelhardt-Clan“ mit 204 Kilometern und 29,9 Kilo CO2-Einsparung rundet sich die Liste der aktiven Zweiradfahrer 2020 ab. „Eine tolle Leistung“, stellt Müller fest, „die ersten fünf fleißigsten Radler erhalten von der Kommune ein Dankeschön. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020