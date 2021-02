Fast wie eine Freifahrt in der „Wilden Maus“

Plankstadt.Wer in den neuen Kreisverkehr am Ortseingang West hineinfährt, mag sich kurz so vorkommen wie auf der Kirmes im Fahrgeschäft der „Wilden Maus“. Gerade so ist die Fahrbahn nämlich geneigt und weist ein Gefälle auf. Pfusch am Bau? Ein Versehen?

Keineswegs, macht Bauamtsleiter Andreas Ernst deutlich. Der Kreisel muss so aussehen. Schuld daran ist die Höhenlage der Schönauer Straße im

...