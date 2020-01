Fasziniert von Eisrevue

Plankstadt.Der Ausflug der VdK-Reisegruppe führte die Teilnehmer nach einem Abstecher in den Adler-Mode-Markt in Haibach in die Eisrevue „Holiday on Ice“ in der Frankfurter Festhalle. Da die Eisrevue im letzten Jahr ihren 75. Geburtstag hatte, waren die Plankstadter Besucher gespannt auf die neue Show „Supernova – eine Reise zu den Sternen“.

Die unglaubliche Kreativität unter der Leitung von Robin Cousins zeigte eine Show, die vermutlich nicht von dieser Welt sein kann, heißt es in der Pressemitteilung. Die Show – eine Mischung aus atemberaubenden Effekten und spektakulären Kostümen von Stefano Canulli – entführe die Zuschauer in den Kosmos, bevor sie durch eine Farbexplosion auf die Erde zurückkehrten und eines der größten Naturereignisse erlebten – das Polarlicht.

Die Show, so heißt es weiter, habe bei den VdKlern einen bleibenden Eindruck der Schönheit des Machbaren hinterlassen. Wir können jedem nur empfehlen, sich die Revue in Mannheim anzusehen“, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020