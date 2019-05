Feier mit Pokalen und Preisen

Plankstadt.Er gilt unter den Mitgliedern des Ortskegelrings als einer der Höhepunkte im Gesellschaftsjahr: der Keglerball. Deshalb freuen sich schon alle auf Samstag, 25. Mai, wenn er um 20 Uhr im Restaurant der Mehrzweckhalle „Zum Kleinen Plänkschter“ stattfindet. Der Eintritt ist frei.

An diesem Abend erhalten alle siegreichen Mannschaften und die Einzelsieger der Kegel-Ortsmeisterschaft ihre errungenen Pokale. Und für drei anwesende Clubs, die sich an der Ortsmeisterschaft beteiligt haben, gibt es einen Sonderpreis zu gewinnen, wie es in der Ankündigung heißt.

Ab auf die Tanzfläche

Die musikalische Gestaltung an diesem Abend liegt abermals in den Händen des in Plankstadt bekannten Alleinunterhalters Heinz Tippl, der es bestimmt verstehen wird, mit tollen Melodien alle Anwesenden auf die Tanzfläche zu locken.

Der Ortskegelring lädt alle Firmen- und Vereinsmannschaften sowie alle Kegelclubs, aber auch die gesamte Bevölkerung zu dieser Veranstaltung ein und freut sich über einen vollen „Kleinen Plänkschter“, wie es abschließend in der Mitteilung heißt. zg

