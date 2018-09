Feiermeile lockt mit Ständen und viel Musik

Plankstadt.Aus der Ladenburger Straße wird einmal im Jahr eine bunte Festmeile. Zum Straßenfest locken die Stände, die von den Vereinen bewirtschaftet werden, mit kulinarischen Angeboten und guten Gesprächen. Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. September, ist es wieder so weit und die Plankstadter laden alle ein, mit ihnen ordentlich zu feiern.

Los geht es am Samstag bereits um 11 Uhr, am Sonntag werden die Gäste zum Frühschoppen erwartet. Natürlich bieten die Vereine und Gruppen zahlreiche Leckereien an, und auch der Kinderflohmarkt entlang der Straße sowie der Straßenfestlauf dürfen nicht fehlen.

Der Lauf startet am Sportgelände der TSG Eintracht. Um 11 Uhr geht es mit dem Funlauf über vier Kilometer los, der Hauptlauf über zehn Kilometer startet um 12 Uhr. Schüler und Bambini gehen um 14.15 und 14.30 Uhr auf die Strecke.

Mit Fassanstich geht’s los

Während die Stände am Samstag bereits ab 11 Uhr geöffnet haben und ihre Gäste in bewährter Manier bewirten, beginnt das Bühnenprogramm traditionell um 16 Uhr mit dem Fassbieranstich auf der Bühne des Straßenfestes mit Bürgermeister Nils Drescher und dem Vorsitzenden der IG Vereine, Dieter Böhm. Anschließend wird der Musikverein mit einigen Stücken für gute Laune sorgen.

Weiter geht es mit „Udos Panik Syndikat“ gegen 19.30 Uhr. Dabei mimt der Schwetzinger Pascal Petillion das Nordlicht Udo Lindenberg. Mit seiner Band „Panik Syndikat“ beamt er die Plankstadter und ihre Gäste in die Welt des Panikrockers. Den Abschluss des Bühnenprogramms am Samstag macht die Rock-Pop-Cover-Band „New Band in Town“ aus Aglasterhausen gegen 21.30 Uhr. Die sechs Musiker servieren Hits aus vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte und wollen damit den Spätsommerabend unvergesslich machen.

Am Sonntag, 16. September, findet um 14 Uhr die große Preisverleihung der Aktion „Heiß auf Lesen“ statt, bei der die Urkunden verliehen und Preise ausgelost werden. Danach wird Zauberkünstler Urs Jandl mit einem Programm aus Büchern, Buchstaben, Schrift und viel Papier ein wortreiches Getrickse zaubern. grö

