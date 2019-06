Feiern auf der Gänsweid

Plankstadt.Ihr Gänsweidfest feiert die Grüne Liste (GLP) am Samstag, 22. Juni, an der Grillhütte. Ab 15 Uhr gibt es bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken ausreichend Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, sich mit den neuen Gemeinderäten der Grünen Liste zu unterhalten, die letzten Wahlen zu diskutieren und zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereichert wird das Angebot in diesem Jahr durch den Crêpes-Stand der Grünen Jugend Kurpfalz-Hardt von 15 bis 17 Uhr. Auch die kleinen Besucher können sich auf Kinderschminken und bei warmem Wetter auf Wasserspiele und Planschbecken freuen. Dazu bietet das große Gelände der Gänsweid viel Platz zum Spielen und Toben.

„Radio Sodele“

Ab 18 Uhr werden die Plankstadter Sängerin und Gitarristin Ursula Seither und Duo-Partner Matthias Wegner die Gäste mit alten und neuen Hits auf Schwäbisch („Radio Sodele – schwabulierte Ohrwürmer“) und Englisch unterhalten. Kuchen- und Salatspenden sind erwünscht. zg

