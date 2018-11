Fertigung von Tierarznei bald im Probebetrieb

Plankstadt.Es soll die letzte Durststrecke in einem Umwandlungsprozess werden und die Mitarbeiter unterstützen das Unternehmen dabei. Nach der Abkoppelung vom früheren Besitzer Astra Zeneca muss sich Corden Pharma neu aufstellen. Während in den vergangenen Jahren noch die Herstellung vor allem eines Medikaments in großen Margen für guten Umsatz sorgte, ist das Unternehmen nun als Lohnfertiger auf viele

...