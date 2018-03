Anzeige

Plankstadt.Der MGV Sängerbund-Liedertafel hatte zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen, die der Vorsitzende Frank Krieger eröffnete. Er beleuchtete in seiner Rückschau auf das vergangene Jahr noch einmal die musikalischen und gesellschaftlichen Ereignisse, wie den Besuch des evangelischen und des katholischen Basars oder die Teilnahme des Frauenchors an der Veranstaltung „Mit Liedern in den Sommer“ des MGV Sängerbund-Liederkranz Oftersheim.

Er gab auch eine Vorausschau auf das 150. Jubiläum 2018 mit dem Festabend am Samstag, 9. Juni, und dem Jubiläumskonzert am Sonntag, 28. Oktober. Er appellierte an alle Aktiven, die Probenarbeit voll zu unterstützen. Die Frauenchor-Sprecherin Anneliese Strottner berichtete von den Aktivitäten ihrer Chorgruppe, unter denen die Berlinfahrt im Juli mit Auftritten bei der Bundesgartenschau und einem Chorfestival den Höhepunkt darstellte.

Gaby Oberhardt neu gewählt

Kassierer Gerhard Madle mahnte zur Sparsamkeit, da durch die altersbedingte Entwicklung ein Mitgliederschwund und damit verbunden auch ein geringeres Spendenaufkommen zu verzeichnen sei. Die Kassenprüfer Klaus-Dieter Ochs und Wolfgang Netzband bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung. Da Madle das Amt des Vereinskassierers abgab, war hierfür eine Neubesetzung erforderlich. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Gaby Oberhardt stellte sich für dieses Amt zur Verfügung und wurde ohne Gegenstimmen gewählt.