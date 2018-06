Anzeige

Plankstadt.Vier Kategorien, fünf Gewinnerprojekte und ein großes Thema: die Revolution. Den mit 5000 Euro dotierten dritten Welde-Designpreis überreichte Welde-Chef Hans Spielmann nun an den Mannheimer Designer Julian Bender. Erstmals vergab die Welde-Braumanufaktur den Preis im Zuge des Internationalen „Uncover“-Designfestes, veranstaltet vom Designzentrum Rhein-Neckar in Kollaboration mit Startup Mannheim. Benders Design-Idee für die grüne Bierflasche mit dem geschwungenen Hals ist entwaffnend einfach, teilt die Welde-Brauerei in einer Presseerklärung mit.

Sieben Schritte zur Revolution

Der Designer nennt sie „How to start a revolution in seven simple steps“. Damit nennt Bender eine Abfolge von sieben Schritten, wie Menschen aufeinander zugehen können, beispielsweise Wasser in die leer getrunkene Bierflasche zu füllen, eine Blume hineinzustellen und zu verschenken.

Eine unabhängige Jury hatte die Arbeit von Julian Bender aus zehn Nominierungen ausgewählt. Diese begründete ihre Wahl folgendermaßen: „Der Entwurf überzeugt durch die smarte Idee, die zwischenmenschliche Kommunikation in einer zunehmend digitalisierten Welt wiederzubeleben. Wie beginnen Revolutionen? Sicherlich nicht durch ein Bier, sondern durch das Hinterfragen des Alltagsverhaltens und unserer Fähigkeit, aufeinander zuzugehen und Dinge gemeinsam zu verändern.“