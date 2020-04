Fliegende Schirmchen

Hallo Kinder! Ich habe mich mit Ellie Ente am Waldrand getroffen. Wir sind über die große Wiese gerannt, auf der auch ganz viel Löwenzahn wächst. Mit seiner leuchtend gelben Farbe ist er auf dem satten Grün des Grases nicht zu übersehen. In einer Ecke sah der Löwenzahn aber ganz anders aus. Die Blüten waren nicht gelb, sondern weiß – es waren Pusteblumen. Die habt ihr doch bestimmt auch schon gesehen, oder? Ich war total fasziniert. An dem grünen Stängel waren viele kleine Samen mit haarigen Flugschirmen. Ellie Ente hat mir dann erklärt, dass die Samen Schirmflieger genannt werden und durch den Wind ausgebreitet und dadurch verteilt werden. Sie drückte mir die Blume in meine Pfoten und sagte: „Puste doch mal, Fred!“ Was dann passierte, war verrückt. Ich holte tief Luft und pustete mit voller Kraft. Die weißen Schirmchen flogen davon. Mit großen Augen schaute ich den Samen nach, die durch die Luft getragen wurden und irgendwo einen neuen Platz finden werden. Dort wird neuer Löwenzahn wachsen. Denn die gelbe Blüte des Löwenzahns ist der Ursprung der Pusteblume.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020