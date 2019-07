Fliegerbombe ist schnell entschärft

Plankstadt.

Ein Polizeiauto riegelt auf Höhe der Firma Corden Pharma den Zugang zum Gewerbegebiet ab. Keiner darf rein. Nur raus kommen noch vereinzelt Leute. Manche von ihnen haben einen früheren Feierabend als sonst, denn sie müssen die Gebäude räumen. In Richtung des neuen Teils des Gewerbegebiets steht ein Wagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Auch der Kampfmittelräumdienst kommt mit Blaulicht angefahren und passiert die Absperrung.

Bei Bauarbeiten im neuesten Teil des Gebiets, dem „A!real II“, wurde am Montagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten den Blindgänger, eine 125-Kilo-Bombe, schnell entschärfen. Gegen 17.30 Uhr gaben die Beamten schließlich Entwarnung.

Video Lokales Plankstadt: Fliegerbombe entdeckt - Evakuierung der Brauereistrasse Plankstadt, 01.07.2019: Bei Baggerarbeiten in der Brauereistraße in Plankstadt ist am Montagnachmittag eine mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Plankstadt, 01.07.2019: Bei Baggerarbeiten in der Brauereistraße in Plankstadt ist am Montagnachmittag eine mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden.

„Wenn man so eine Bombe sieht, ist man sofort nassgeschwitzt“, erklärte der Bauarbeiter, der die Bombe bei Arbeiten an einer Halle im neuen Gewerbegebietteil freigeschaufelt hat. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen, er ist der Redaktion jedoch bekannt. Seit 30 Jahren arbeite er am Bau, doch so etwas sei ihm noch nie passiert.

Für Stein gehalten

„Beim Baggern merkt man das sofort, dass man auf etwas gestoßen ist, aber ich habe gedacht, es sei ein Stein“, erklärt er die Ereignisse. Er habe dann sofort den Bombenfund gemeldet. „Die schaute so um die 50 Zentimeter aus dem Erdreich raus, auch wenn ich das schwer einschätzen kann“, erinnerte er sich. Er wartete vor der Absperrung auf die weiteren Ereignisse: „Ich muss ja schauen, ob ich morgen hier wieder arbeiten kann.“

Um 16.16 Uhr ging die erste Meldung der Polizei über den Bombenfund raus. Die Gemeinde bat die Bevölkerung, das Gewerbegebiet weiträumig zu meiden.

Mustafa Kabran, der einen Autohandel im Gewerbegebiet betreibt, brachte seine vier Hunde aus der Gefahrenzone und wartete geduldig, ob er am selben Tag wieder in sein Geschäft konnte: „Das Leben ist aber wichtiger als alles andere“, freute er sich, dass ihm nichts passiert ist. Immer wieder kamen auch Mitarbeiter angefahren, die zur Spätschicht antreten mussten oder aus der Pause zurückkamen. „Wir haben doch schon abgestochen, das geht jetzt auf unser Minuskonto an Arbeitszeit“, sorgten sich zwei junge Mitarbeiter von Corden Pharma, die ihren Namen auch nicht in der Zeitung lesen möchten.

Strecke im Gefahrenbereich

Zwei andere Mitarbeiter der gleichen Firma freuten sich über die Evakuierung. „Wir haben sowieso in einer halben Stunde Feierabend“, erklärte eine von ihnen. Um kurz vor halb sechs sammelten die Polizeibeamten schließlich die Hütchen ein und wickelten das Absperrband auf. Sie konnten Entwarnung geben. Auch die Helfer von Feuerwehr und Rotem Kreuz konnten ihren Einsatz beenden. Damit konnte auch der Bahnverkehr wieder freigegeben werden, der vorübergehend gesperrt war, weil die Bahnstrecke im Gefahrenbereich gelegen hatte.

Ein Video finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.07.2019