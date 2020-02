„Fliegerlied“ läutet die närrische Sitzung ein

Plankstadt.„Plahoi, wir grüßen euch im Saal“, erklang es, als die Akteurinnen des närrischen Fasnachtsnachmittages der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) unter lauten Jubel in den prächtig geschmückten Pfarrsaal einzogen.

Mit dem Fliegerlied animierten Marianne Breyer, Monika Gaa, Cordula Just, Resi Kolb, Ingrid Schmitt, Uschi Schwarz und die beiden jungen Nachwuchstalente Leah Jungmann und Leni Menrad gleich am Anfang die bunt verkleideten Damen und Herren zum Mitmachen und Mittanzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Matrose bis Rotkäppchen

Und getanzt wurde den ganzen Nachmittag über, denn Stimmungsmacher Heinz Tippl legte genau die richtige Musik auf und spätestens beim Twist ließen alle ihre Hüften kreisen. Von den Küchenfeen bis zu den Bedienungen – keinen hielt es mehr auf den Plätzen. Ein Matrose namens Pfarrer Uwe Lüttinger tanzte ebenso wie ein mit Luftschlangen behängter Pfarrer Reinholdt Lovasz. Und selbst das Rotkäppchen in Gestalt von Pfarrerin Christiane Banse wurde auf der Tanzfläche gesichtet und alle ließen „die Hände zum Himmel“ wandern.

So fantastisch wie die Stimmung, war auch das Programm, das die Damen der KFD auf die Beine gestellt hatten und durch das Monika Gaa mit Witz und Esprit führte. So erzählte die frisch gekürte Schönheitskönigin Cordula Just von ihren Kurerlebnissen auf der Insel und Dick und Doof zeigten ihr Können zum „kleinen grünen Kaktus“.

„Die Schokolade habe ich doch nur angeschaut und am Big Mäc nur gerochen“, jammerten die vier Sängerinnen im Hefelied und meinten, dass in jeder Frau ein Stück Hefe steckt, in manchen Männern aber auch.

Besonderer Applaus schlug Pfarrer Uwe Lüttinger entgegen, als er in die Bütt stieg und als Sohn einer musikalischen Familie sein Bestes gab. Immer wieder rief er: „Stopp, ich muss Ihnen noch was verzähle.“ Mit großen Jubel und einem donnernden dreifachen Plahoi wurde der Pfarrer dann verabschiedet.

Unnachahmlich auch Ingrid Schmitt in der Bütt mit ihrer Schimpfe auf die „Mannsleid“ und bekam dafür eine Rakete. Zum krönenden Finale gab sich bei der Hitparade die Schlagerprominenz die Ehre und das begeisterte Publikum spendete nach dem Lied „Die Show ist aus, wir gehen nach Haus“ großen Beifall für dieses lustige Fasnachtsprogramm. Zum Schluss verteilte Monika Gaa Orden an die außer Puste geratenen Damen. me/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.02.2020