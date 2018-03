Anzeige

Wichtig: Wasser trinken

Dann kommt die Bewegung auf einem „Dschungel“-Parcours in der Turnhalle ins Spiel – klar, Piraten müssen auch mal an Land Hindernisse überwinden. Fürs gesunde Essen werden die neun Grundschulklassen zu „Ernährungsfamilien“. Diese tragen kreative Namen wie „Durstig“, „Frisch“ und „Olivia Öl“. Ihre Namen finden die Kinder an der Ernährungspyramide wieder, dort, wo etwa auf der gelben Stufe alles abgebildet ist, an dem man sich sattessen kann und mit dem man den Durst löschen darf. Rot symbolisiert, was weniger oft in den Mund wandern soll. Wißler stellt vor: „Jede Klasse liefert so einen Baustein, den sie den anderen präsentiert.“ Und weil es obendrein die Teilnahme am EU-Programm „Schulobst und Schulgemüse“ gibt, sind die Materialien für freche Piratengesicht-Brote und vieles mehr täglich frisch in der Mensa vorhanden. „Wie man richtig Kraft für den Tag bekommt, dass man das lecker und lustig aussehend auf den Teller bringen kann und dann Kiwiaugen und Bananenmund verschmaust, haben wir zusammen erlebt“, erzählt Wißler davon, dass die Kinder aus den frischen Zutaten selbst ihr Essen gestaltet und gemeinsam gegessen haben. Dazu gehörte auch Früchtejoghurt herstellen, Brot backen und Obstsalat mischen. Die Lehrkräfte wurden in Sachen gesunde Ernährung und Bewegung fortgebildet, im System „Gesundes Boot“ können dann individuelle Schwerpunkte gelegt werden. In Plankstadt ist das der Fitparcours, ein gesundes Frühstück und die „gesunde Woche“ für die ganze Schule.

Das Programm, das Inhalte und Ziele des Bildungsplans für die Grundschule verfolgt, wird seinen festen Platz in der Schulkonzeption erhalten und in jedem Jahr für eine Woche themagebend sein.

„Wir bleiben jedoch das ganze Schuljahr dran, schauen, wie unser Essverhalten ist, ob genug getrunken wird und natürlich, ob sich ausreichend bewegt wird“, schildert Wißler, die für das Projekt an der Humboldtschule verantwortlich ist. Das erfolgt fächerübergreifend, denn in Deutsch kann man Rezepte schreiben, in Mathematik etwa die Zutaten berechnen.

Präsentation zum Abschluss

Extremen Spaß bereitet der Parcours durch den Dschungel in der Turnhalle, wo es für die Klasse 2b über „Wackelbrücken“, „Schildkrötenrücken“, im Slalom über einen „See“ und über das „Spinnennetztrampolin“ aufs „Moosbett“ und zur hohen „Dschungelbrücke“ geht. Kühne Sprünge „ins Wasser“ gibt es dabei ebenso wie mutige Wackelaktionen. Mit einer gegenseitigen Präsentation aller Klassen, die den jeweils anderen zeigen, was sie erarbeitet haben, endet die Bewegungs- und Gesundheitswoche für 2018. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.03.2018