Anzeige

Plankstadt.Der Musikverein lädt alle Freunde beschwingter Rhythmen am Samstag, 23. Juni, ab 16 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr zum Musikvereinsfest bei der Grillhütte in der Gänsweid ein.

Verschiedene regionale Musikvereine aus Sandhausen, Ketsch und Oftersheim sowie die „Whynot“-Bigband aus Wiesenbach, aber auch die eigene Bigband und das Jugendorchester des Plankstadter Vereins sorgen für dauerhaften Musikgenuss.

Auch für eine Bewirtung der Gäste ist der Verein gut vorbereitet. So wird es neben Kuchen, Steaks, Pommes frites, Bratwurst, aber auch Fischbrötchen, Kartoffelsalat, Kretatoast und Wurstsalat geben. Das Fest wird am Samstag mit einen Fassbieranstich und Freibier offiziell gestartet. Das obligatorische Weißwurst-essen ist für Sonntagmorgen eingeplant. Die Jugend des Musikvereins hält für die Besucher frische Waffeln und Popcorn bereit. zg