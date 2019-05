Flucht-Ausstellung öffnet letztes Mal

Plankstadt.Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 öffnet am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr und zeigt zum letzten Mal die Jahresausstellung zum Thema „Flucht und Vertreibung“. Nur noch an diesem Tag sind Trachten, Stickereien, Werkzeug, Geschirrteile und andere Gegenstände zu sehen, die von Heimatvertriebenen auf ihrer Flucht mitgenommen wurden. Mehrere Familien berichten in Texten über ihre Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ein Flüchtling aus der heutigen Zeit erzählt seine Geschichte. Eine Weltkarte zeigt die aktuellen Routen der in Plankstadt lebenden Flüchtlinge.

Auch das Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune sind geöffnet. Im Juni ist wegen der Vorbereitung der neuen Ausstellung geschlossen, die am 20. Juli mit dem Museumsfest startet. zg

