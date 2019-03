Fokus auf Recycling und Energiepolitik

Oftersheim/Plankstadt/Eppelheim.Die grünen Ortsverbände und Listen von Eppelheim, Plankstadt und Oftersheim gehen mit einer Mischung aus neuen und bekannten Gesichtern in den Wahlkampf für den Kreistag. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, führt die Liste für den Wahlkreis fünf erneut die ehemalige Gymnasiallehrerin Christa Balling-Gündling aus Eppelheim an. Bei Wiederwahl wäre dies die vierte Wahlperiode für die erfahrene und engagierte Politikerin.

Der 68-Jährigen folgen auf den weiteren Plätzen Patrick Schönenberg aus Oftersheim und Sigrid Schüller von der Grünen Liste Plankstadt. Als Fraktionssprecher und langjährige Kommunalpolitiker bringen beide große politische Erfahrung mit, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Sigrid Schüller, die nicht mehr zur Kommunalwahl antritt, möchte künftig ihre Energie der Kreispolitik widmen und hofft auf viele Plankstädter Stimmen.

„Richtungsweisende Rolle“

„Die Fraktion hat in den zurückliegenden Jahren gute Arbeit geleistet und eine richtungweisende Rolle im Kreistag gespielt“, macht Balling-Gündling deutlich. „Auch auf Kreisebene setzen sich grüne Ideen im politischen Alltagsgeschäft durch. Vor allem in der Energiepolitik und beim Klimaschutz hat sich viel getan“, erklärt sie. Jetzt gelte es weiterhin, „den Druck aufrechtzuerhalten, um eine Rolle rückwärts zu verhindern. Dazu braucht es eine starke Grüne Fraktion im künftigen Kreistag“, sagt Balling-Gündling.

Zentrale Themen, mit denen die Grünen in den Wahlkampf ziehen, sind der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Schutz und die Förderung der Biodiversität – zum Beispiel durch mehr ökologisch orientierte Pflege von Gehölzen und Grünstreifen an Straßenrändern, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Wichtig ist den Grünen außerdem die Weiterentwicklung von Recyclingtechniken angesichts der Endlichkeit von Rohstoffen, heißt es abschließend in der Mitteilung. „Baustellen gibt es genügend“, betont Balling-Gündling, „packen wir es an.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.03.2019