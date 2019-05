Forderung: Jugend stärker einbeziehen

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Plankstadt.Dass die SPD ein eigenständiges kommunalpolitisches Profil hat, zeigte die öffentliche Vorstellung der Kandidaten zur Gemeinderatswahl, heißt es in einer Pressemitteilung. Ortsvereinsvorsitzender Dr. Jürgen Kegler fand bei der Begrüßung deutliche Worte. Auftrag einer sozialdemokratischen Politik sei es, Menschen in sozialer Not nicht zu vergessen. Leitlinie des Wahlprogramms sei eine soziale,

...