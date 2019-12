Fotos machen Lust aufs Fest

Plankstadt.Während am Vortag noch die Landfrauen Leben in die Buden am Rathausplatz gebracht hatten, wanderte der lebendige Adventskalender am Dienstag in den Wasserturm. Dort erwartete die Besucher eine Überraschung. Julienne Matthias-Gund vom Kulturforum hatte mit Detlev Reißmann und weiteren Organisatoren Fotoboxen aufgebaut.

Darin enthalten waren Accessoires, die die Lust auf das Fest der Feste weckten. So stand ein Schlitten vor einem Bild der katholischen Kirche, ein riesiger Teddybär wartete darauf, geknuddelt zu werden, und verpackte Geschenke machten neugierig. Die Idee war, dass die Besucher mit den Dingen Fotos machen – oder sich von Detlev Reißmann knipsen lassen. Einige machten davon Gebrauch. Ansonsten lockten draußen der Glühwein und die Plätzchen. Rita Wolf trug eine Geschichte von einem Faden vor, der sich für nicht gut genug hält, bis er mit einem kleinen Klumpen Wachs ein Teelicht bildet. Und vier Musiker des Musikvereins sorgten mit ihren Instrumenten und weihnachtlichen Weisen für Stimmung. grö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.12.2019