Fraktionen wollen „Haus der Vereine“

Plankstadt.Einen ausgeglichenen Haushalt hat die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung vorgestellt (wir berichteten). Alle Fraktionen bis auf die SPD nickten den Haushaltsplan 2019 ab. „Es fällt auf, dass wir mit 13,5 Millionen Euro in der Rücklage in diesen Haushalt in neuer Form starten, die wir in den letzten Jahren positiv erwirtschaftet haben“, betonte beispielsweise Jutta Schuster von der

...