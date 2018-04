Anzeige

Plankstadt.Ein Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erreichte am späten Dienstagabend eine Frau, die in der Straße „Im Grund“ wohnt. Der vermeintliche Beamte äußerte, Einbrecher festgenommen zu haben. Nach Auswertung derer Mobiltelefone sei ein Einbruch bei ihr in der Nacht geplant. Daher wurde die Frau zu ihrem Schutz aufgefordert, Wertgegenstände, Bargeld sowie Bankkarten zu „richten“ und an eine Polizeibeamtin zu übergeben.

Dieser Bitte kam die Frau nach und übergab einer kurz nach dem Telefonat vorbeikommenden 25 bis 30 Jahre alten Frau Bargeld, diverse Schmuckstücke sowie die Karte eines Girokontos im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Anrufer kontaktierten die Geschädigte erneut und baten um Weitergabe deren PIN. Doch nun wurde sie misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Zeugen sollen sich melden

Sie beschrieb die Frau wie folgt: Sie sei 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, habe hellblonde Haare, die nach hinten gebunden waren. Sie sei bekleidet gewesen mit heller Jacke und Jeans, sie hatte ein Headset im linken Ohr. Zeugen oder Anwohner, die in der Nacht zum Mittwoch eine Frau wahrgenommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen.