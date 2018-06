Anzeige

Plankstadt.Einen Abend um und mit Kräutern bietet der Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde an. Unter dem Motto „Unkraut vergeht nicht“ stellen die Mitglieder am Donnerstag, 5. Juli, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Kräuter vor, die bereits in der Bibel erwähnt sind, solche, die wir als Hausmittel kennen, und jenen, die auch heute noch in der Medizin als Arzneimittel eingesetzt werden.

Es gibt einen Abendimbiss im Grünen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden entgegengenommen.

Um eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 29. Juni, per E-Mail: ev.pfarramt-plankstadt@t-online.de oder telefonisch unter 06202/2 15 65 wird gebeten. zg