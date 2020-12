Freude über Dialektgedicht

Plankstadt.Der Heimatbrief 2020 ist in den Versand gegangen und überall in nah und fern freuen sich die ehemaligen „Plänkschter“ über einen Gruß mit Informationen aus der alten Heimat. Besonders aus dem Ausland und aus Übersee zeugen die Rückmeldungen der meist auch älteren Ehemaligen, dass sie den Bezug und die Gedanken zur alten Heimat längst nicht aufgegeben haben.

Viele freuen sich ganz besonders über die jedes Jahr zum Abschluss des Briefes angefügten Dialektgedichte von Eugen Pfaff. So wurde berichtet, dass diese dann laut gelesen oder auch vorgelesen werden und beim Klang der alten Sprache wehmütige Erinnerungen auftauchen – besonders dann, wenn man selbst und auch die Familie über die Jahrzehnte längst in einer fremden Sprache heimisch geworden ist. In diesem Jahr liegt dem Heft die Jubiläumsbroschüre mit dem geplanten Festprogramm zur 1250-Jahr-Feier bei. Wie schon in den Jahren zuvor, haben sich auch diesmal als unentbehrliche Helferinnen beim Versand zwei Frauen aus der Seniorenwohnanlage, Elisabeth Pfisterer und Christa Schroeckenschlager, erwiesen. Dafür danken der Bürgermeister und der Gemeindearchivar. Waren es früher mehr Helferinnen, so war dies aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich.

Die Gemeinde wird dieses wertvolle Relikt des Heimatbriefs aus dem Jahr 1966 beibehalten, das der frühere Rektor Berthold Fertig und Eugen Pfaff damals initiierten. Seit 1996 liegt der Heimatbrief ganz in der Hand von Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, dem diese Verbindung zu den früheren „Plänkschtern“ ein wichtiges Anliegen ist. uk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020