Freundschaft braucht jeder

Plankstadt.„Erfahrung mit der Einsamkeit“ lautete das Thema der Eucharistiefeier, die von Pfarrer Reinholdt Lovasz und der KFD gemeinsam gestaltet wurde. Anschließend trafen sich die Mitglieder der Frauengemeinschaft zu ihrer Versammlung im Pfarrsaal, zu der Cordula Just vom Vorstandsteam alle begrüßte. Nach dem Lied „Lasset uns gemeinsam“ sprach der Präses Pfarrer Reinholdt Lovasz nach der Begrüßung von der Freundschaft, die wir immer brauchen.

Den Tätigkeitsbericht verlas Ingrid Schmitt, die die Stellvertretung der verhinderten Schriftführerin übernommen hatte, und ging in diesem noch einmal auf die vielen Aktivitäten der Frauengemeinschaft ein. Die Gestaltung verschiedener Gottesdienste, KFD- und Seniorennachmittage, Ausflüge, Grillfest, Weltgebetstag, Adventsfeier, Faschingssitzung und Frauenfrühstück – vielfältig und umfangreich war das Programm gewesen. Es schloss sich der Bericht der Hauptkassiererin Cordula Just an und die Kassenprüferinnen hatten nichts an der Buchführung auszusetzen. So wurde die Kassiererin einstimmig entlastet.

Gebet zum Abschluss

Danach standen die Wahlen der Kassenprüferinnen auf dem Plan, zu denen einstimmig Margot Hernandes und Ursula Schwarz gewählt wurden. Der scheidenden Kassenprüferin Linda Hübl wurde mit einem Blumenstrauß für ihre 18-jährige ehrenamtliche Tätigkeit gedankt. Nach der Terminbekanntgabe durch Monika Gaa und einem Gebet wurde zum Abschluss noch ein Marienlied gesungen. me/zg

