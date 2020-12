Friedenslicht wird ausgegeben

Plankstadt.Die Pfadfinder entsenden das sogenannte Friedenslicht, eine Flamme, die am Geburtsort Christi in Bethlehem entzündet wird und einmal um die Welt reist, um allen Menschen in der Adventszeit als Zeichen für Frieden und Völkerverständigung zu leuchten.

Das Friedenslicht wird zu folgenden Adventsgottesdiensten zur Verfügung gestellt: am Sonntag, 20. Dezember, um 10.30 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche und am selben Tag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Das Licht wird am Ende der Gottesdienste ausgegeben. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, Ihre eigene Kerze an der Flamme des Friedenslichtes anzuzünden und mit nach Hause zu nehmen“, so die Organisatoren. zg

