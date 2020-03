Frühlingsfest ist abgesagt

Plankstadt.Die Gemeindeverwaltung sagt zum Schutz ihrer Bürger den für Sonntag, 22. März, geplanten Sommertagsumzug und in Absprache mit den Schaustellern auch das Frühlingsfest auf dem Festplatz ab. Grund ist die erwartete sehr große Teilnehmerzahl und die hohe Dichte beim traditionellen Verbrennen des symbolischen Winters auf der Gänsweid, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es gibt zwar noch keine bestätigte Covid-19-Erkrankung in Plankstadt, aber wir wollen einer eventuellen Ausbreitung des Virus vorbeugen“, so Bürgermeister Nils Drescher. Seitens der Ortspolizeibehörde wurden in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister alle in der Gemeinde geplanten Veranstaltungen nach den vom Robert-Koch-Institut erstellten Risikokriterien geprüft.

Eine höhere Risikoneigung neben der Zahl der Menschen ist nach den Prinzipien des Robert-Koch-Instituts auch die Teilnahme von älteren Menschen beziehungsweise Menschen mit Grunderkrankungen. Insofern hat sich die Gemeinde vorsorglich entschieden, die in den nächsten Wochen für die Senioren geplanten Veranstaltungen auszusetzen. So werden die regelmäßigen Seniorencafés, das Seniorenkino und der für Mai geplante Seniorenausflug nicht stattfinden.

Keine zusätzlichen Tickets

Die für Donnerstag, 12. März, geplante Veranstaltung der Bücherei „Das vierte Ei“ für Kinder ab vier Jahren findet jedoch statt, ebenso wie die kabarettistische Aufführung am Freitag, 13. März, „Wolkig bis Heiter“ mit den Begabten Hausfrauen. Für beide Veranstaltungen werden jedoch ab sofort keine zusätzlichen Karten mehr verkauft, um die Teilnehmerzahl zu begrenzen.

Den Vereinen, Kirchen und weiteren Veranstaltern in Plankstadt empfiehlt die Ortspolizeibehörde, die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) auf ihre Veranstaltung gewissenhaft und im Einzelfall anzuwenden. So ist beispielsweise eine Mitgliederversammlung, bei der die Teilnehmer auch namentlich bekannt sind, weniger risikogeneigt als eine Veranstaltung, an der überwiegend ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen teilnehmen. zg

