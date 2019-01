Fünfter Platz für den „Liebes-Horst“

Plankstadt.Voller Elan gingen die Tänzerinnen der Tanzsportgarde bei der Baden-Pfalz-Meisterschaft an den Start. Nach intensiver Vorbereitung in der Winterpause zeigten drei Starter des Vereins im pfälzischen Bellheim ihr Können.

Den Anfang machte Jugend-Tanzmariechen Josephine Hillengaß, die mit einer zufriedenstellenden Leistung 388 Punkte erreichte, die ihr den 16. Platz einbrachten.

Am nächsten Tag präsentierten dann die „Roten Funken“ (Ü15) ihre Tänze in den Disziplinen „Weibliche Garde“ sowie „Schautanz“ vor der siebenköpfigen Jury. Der Marsch konnte sich mit 404 Punkten den achten Platz ertanzen.

Mit ihrem amüsanten Schautanz „Der Liebes-Horst“ begeisterten die „Roten Funken“ vor allem durch ihre Ausstrahlung und Mimik die vollbesetzte Halle. In der Choreographie wird dargestellt, wie Horst Schlämmer, eine Figur von Hape Kerkeling, eine Partnerin sucht und vielleicht auch findet.

Eine übersehene festgestellte Bremse an einer der Kulissen bereitete kurz Schwierigkeiten auf der Bühne, die aber souverän vertanzt wurden. Mit 413 Punkten bekamen die Tänzerinnen von den Wertungsrichtern weniger als erhofft. Damit landeten sie trotzdem auf einem guten fünften Rang bei der Regionalmeisterschaft.

Die Wettkampfsaison geht in den nächsten Wochen für die Tanzsportgarde bei Gardebällen in Böhl, Schwetzingen und Altrip weiter. Im März treten die „Roten Funken“ mit ihrem Schautanz außerdem beim Gauditurnier in Altlußheim an. Neue Tänzer sind willkommen. jz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019