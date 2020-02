Für 120 Euro erteilt sie den Zuschlag

Plankstadt.Die Reise für Claudia Wiegand nach Köln zur Fernsehsendung „Bares für Rares“ hat sich gelohnt. Nicht nur bekam sie eine Händlerkarte und durfte ihren „Kühlschrank“ vorstellen, sie hat ihn auch noch erfolgreich verkauft. Der weiß-kupferne Schrank hatte in einer alten Berghütte dazu gedient, Getränke kühl zu halten (wir berichteten).

Die Sendung schaute sie bei sich daheim mit ihren Kindern sowie vier Freundinnen in gemütlicher Runde. Beim Schauen war sie nicht aufgeregt, beim Drehtermin dafür umso mehr, wie sie verriet. Als sie das erste Mal im Fernsehen zu sehen war, brachen ihre Freundinnen in Jubel aus. Bei der Händlerbewertung fand Claudia Wiegand heraus, um was für ein Gerät es sich bei ihrem „Kühlschrank“ eigentlich handelt. Experte Detlev Kümmel stellte fest, dass es ein Brutschrank ist, der aus der Medizintechnik stammt und etwa um 1900 von der Firma Lautenschläger gefertigt wurde.

Sie bekommt eine Händlerkarte

Durch Schläuche wurde nicht kaltes Wasser eingelassen, wie Familie Wiegand dachte, sondern warmes Wasser, um für Proben ein angenehm temperiertes Klima zu schaffen. Dann hieß es für Claudia Wiegand: „Was hätten Sie gerne für den Schrank?“ Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro, geschätzt wurde die Rarität vom Experten schließlich auf 150 bis 200 Euro. Damit war klar: Wiegand bekommt die begehrte Händlerkarte und darf mit den Verkaufsprofis feilschen.

„Ich hatte schon befürchtet, wir müssten den Schrank wieder mit nehmen“, erzählte sie von ihrer Erleichterung.

Dann ging es ans Eingemachte: Die Händler durften den Schrank begutachten und tippten auch zuerst auf eine Zapfanlage oder einen Kühlschrank für eine Bar. 80 Euro war das Startgebot, doch Claudia Wiegand ließ sich nicht auf diesen niedrigen Preis ein. Schließlich verteilte sie den Zuschlag für 120 Euro. Das Geld hat sie in den Sparstrumpf gesteckt – für die nächste Reise mit ihrem Lebensgefährten, der sie ja auch zur Aufnahme nach Köln begleitet hatte.

„Ich bin froh, dass sie keine Untertitel eingeblendet haben“, meinte sie nach der Ausstrahlung scherzhaft, auf ihren hiesigen Dialekt anspielend. „Claudia ist ganz natürlich rübergekommen“, waren sich die Freundinnen einig. Und Claudia Wiegand scherzte gerne: „Nächstes Jahr bin ich dann beim Dschungelcamp oder beim Bachelor.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020